Suzane Von Richthofen vai fazer faculdade de farmácia no interior de SP

Condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais, Suzane Von Richthofen, que cumpre pena em regime semiaberto, ganhou na Justiça o direito a cursar a faculdade de farmácia em uma universidade de Taubaté, no interior de São Paulo.

Os advogados de Suzane entraram com pedido na Justiça após ela obter a nota necessária no Exame nacional do Ensino Médio (Enem).

Inicialmente, o pedido recebeu parecer contrário do Ministério Público, que alegou não poder garantir a segurança da detenta, mas o desembargador relator José Damião Pinheiro Machado Cogan entendeu que a ré tem todos os requisitos necessários para receber o direito de iniciar o curso universitário.

A decisão da Justiça tem efeito imediato, uma vez que as aulas já começaram no dia 16 de agosto. O curso de farmácia é no período noturno.

Suzene obteve progressão do regime fechado para o semiaberto em 2015 e desde então tem direito a saídas temporárias. Ela também pode sair para trabalhar ou estudar, sempre com autorização da Justiça.

Suzane Von Richthofen ajudou a matar os pais em 2002 e está presa no presídio de Tremembé desde 2006. O local é conhecido por abrigar detentos considerados perigoso e casos de alta repercussão, como os de Anna Carolina Jatobá e Elize Matsunaga.