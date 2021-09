‘M.E.M.E da Comédia’ propõe ‘processo seletivo’ do humor

Televisão. Estreia hoje programa da TNT apresentado por Victor Lamoglia em que Fafy Siqueira, Ed Gama e Letícia Lima vão escolher a nova promessa da comédia do Brasil

Passar trote em comércios, improvisar uma sonoplastia bizarra para a história que seu amigo sempre conta… Esse humor moleque, bem brasileiro e que se afina com a diversidade de gêneros e sotaques está no game show “O Mais Espetacular e Magnífico Espetáculo da Comédia”, ou melhor, “M.E.M.E da Comédia”, que estreia hoje, às 23h, no canal TNT.

A proposta do programa é identificar e destacar craques do riso que merecem mais reconhecimento e, ao final, coroar o comediante mais completo. O host do programa é o ator Victor Lamoglia, 28 anos, nome forte do humor desta geração, protagonista das séries “Ninguém tá Olhando” e “5X Comédia”. A responsabilidade da escolha, porém, fica a cargo de Fafy Siqueira, Ed Gama e Letícia Lima.

O programa desafia 16 comediantes de diversas regiões do país. Na primeira fase, de grupos, que tem 12 episódios, quatro deles passam por provas “básicas” como stand-up, trotes e até contar piadas simples. Um é eliminado ao fim de cada episódio e sobra apenas um representante de cada chave para a semifinal. Os primeiros competidores são Alessandra Araujo (TO), Luciano Guima (MG), Babu Carreira (RJ) e João Gabriel (SE).

Gravado durante a pandemia e, portanto, sem a possibilidade de contar com plateia, os participantes contavam com a audiência da produção que, pela primeira vez, tiveram as gargalhadas liberadas no ar.

Apesar de toda irreverência do formato, o apresentador e a bancada evitam o tom de bullying. E garantem “muita cumplicidade e empatia” com quem se coloca à prova. “Eu, o Ed, a Fafy e a Letícia sabemos que esse é o trabalho de quem está ali. A gente não tá a fim de diminuir ou esculhambar ninguém. A gente toca nos pontos (de crítica), mas sempre ressaltando o que gostou”, diz Lamoglia.