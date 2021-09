Lotofácil sorteia R$ 1,5 milhão nesta segunda-feira

A Lotofácil retoma nesta segunda-feira seu sorteio regular e promete pagar R$ 1,5 milhão ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Para apostar, basta dirigir-se a uma casa lotérica credenciada em todo o país e fazer sua aposta. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,50.

O sorteio da Loteria é realizado sempre a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga o resultado nas suas redes sociais e no site.

LEIA TAMBÉM:

Lotofácil da Independência

A Lotofácil sorteou no último sábado o maior prêmio da história desta loteria, R$ 150 milhões.

Nada menos do que cinquenta e sete apostadores dividiram o prêmio principal do sorteio, com cada um levando para casa R$ 2.791.889,55.

Na faixa dos 14 pontos, 10.288 apostadores ganharam da loteria R$ 1.124,02. A Lotofácil da Independência pagou ainda R$ 25 para 292.658 apostadores que acertaram 13 pontos.

Veja os números sorteados para a Lotofácil da Independência

Quina acumulou

A Quina acumulou e para o sorteio desta segunda-feira promete pagar R$ 2,4 milhões para quem acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

O sorteio da Quina, assim como as demais loterias da Caixa, é realizado após as 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

No sorteio do último sábado, vinte e seis apostadores fizeram a quadra e cada um deles ganhou R$ 16.319,41.

Outras 2.669 apostas fizeram 3 pontos e cada uma delas levou para casa R$ 239,06 cada uma.

Veja os números sorteados para a Quina no sábado.

Super Sete paga hoje R$ 1,3 milhão

A Super Sete sorteia nesta segunda-feira um prêmio acumulado de R$ 1,3 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

O último sorteio da Super Sete foi na sexta-feira, quando ninguém levou o prêmio principal. Nenhum apostador acertou também a faixa dos seis números.

Quarenta e três apostas acertaram a quina e cada uma delas ganhou R$ 1.065,23.

Veja os números sorteados na última sexta-feira.

O sorteio da Super Sete mudou de horário e agora não é mais realizado na parte da tarde, às 15h, mas de noite, a partir das 20h, como todas as outras loterias.

As apostas podem ser feitas até 19h em qualquer casa lotérica espalhada pelo país.