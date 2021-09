Enem: MEC prevê aplicação só em 2022 para novos inscritos no exame

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou na noite desta segunda-feira, 13, que inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 que tiveram direito à isenção de pagamento e não compareceram às provas da última edição poderão se inscrever no Enem 2021 entre esta terça-feira, 14, e o dia 26 de setembro. As provas para esse grupo, no entanto, serão aplicadas apenas em 2022.

A medida ocorre após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter decidido reabrir o prazo de pedido de isenção do pagamento de taxa a todos os candidatos, medida que foi reivindicada por partidos e entidades, os quais apontaram exclusão de estudantes no modelo escolhido pelo Ministério da Educação (MEC).

Leia também:

Fiocruz deve entregar lotes de AstraZeneca amanhã; Saúde não detalha distribuição

Estado de São Paulo registra 4,3 milhões de casos e 147,2 mil mortes por covid-19

Acusado de aplicar golpe em Juliana Paes é preso no interior de São Paulo

Segundo novo cronograma, as provas para quem se inscrever a partir desta terça até o próximo dia 26 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de janeiro, mesma data em que ocorre a aplicação do exame para pessoas privadas de liberdade (PLL). Para quem já havia se inscrito, as datas de aplicação das provas do Enem 2021 estão mantidas para os dias 21 e 28 de novembro.