Doria afirma que vai ao STF por doses de AstraZeneca

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que vai entrar com medida no STF (Supremo Tribunal Federal) caso o estado não receba 1 milhão de doses da AstraZeneca até esta terça-feira (14). De acordo com Doria, o Ministério da Saúde atrasou lotes do imunizante e, por isso, provocou escassez de AstraZeneca nos postos de vacinação de São Paulo.

Por outro lado, a pasta federal nega que tenha atrasado entrega para o estado. Segundo o Ministério da Saúde, São Paulo utilizou unidades destinadas para a segunda dose em aplicação da primeira e, por isso, registrou falta do imunizante para completar o esquema vacinal da população.

Os postos de vacinação contra a covid-19 na capital, por exemplo, sofreram com a escassez da AstraZeneca para a segunda dose entre quinta e sexta da semana passada. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, cerca de 200 mil pessoas estavam com a segunda aplicação atrasada por causa da falta da vacina até sexta-feira.

A gestão pretende regularizar a vacinação com o imunizante nesta semana, mas para isso precisa receber novos lotes do governo do estado, que espera a entrega do Ministério da Saúde.