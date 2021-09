Brasil recebe maior lote da Pfizer desde início da vacinação

O Brasil recebeu ontem 5,1 milhões de doses da vacina Pfizer/BioNTech. Segundo o Ministério da Saúde, essa foi a maior remessa já entregue pela farmacêutica em um único dia desde o início da campanha de vacinação, em janeiro.

Os imunizantes entraram no país pelo Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, em quatro voos ao longo do dia. O primeiro voo, com 1,3 milhão de doses, desembarcou durante a madrugada.

Outro voo, com 1,1 milhão de vacinas, chegou pela manhã, por volta das 10h30. Mais duas remessas, com 1,1 milhão e 1,5 milhão de doses, foram recebidas no período da tarde.

No Brasil, 44% da população adulta (pouco mais de 70 milhões de pessoas) já está vacinada com as duas doses ou dose única contra a covid-19.