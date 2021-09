Bolsa do Povo: inscrição para ganhar R$ 500 mensais acaba nesta terça-feira

Interessados em participar do programa Bolsa do Povo Educação tem até esta terça-feira (14) para se inscrever, de acordo com o governo do estado de São Paulo.

O Bolsa do Povo vai pagar R$ 500 mensais, por até seis meses, para pais, mães e responsáveis por alunos matriculados nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) ou Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para ajudarem no combate à pandemia.

O projeto foi anunciado pelo governador João Doria no início do mês e tem como objetivo gerar renda e amenizar os impactos da pandemia. O contrato tem seis meses de duração, mas pode ser prorrogado até 31 de dezembro de 2022.

LEIA TAMBÉM:

Os pais selecionados deverão auxiliar as equipes gestoras no cumprimento dos protocolos sanitários contra covid-19, criados para permitir o retorno dos estudantes às aulas presenciais.

Para participar, alémde ser pai, mãe ou responsável por aluno, o candidato deve ter entre 18 e 59 anos, estar desempregado há pelo menos três meses, não ter comorbidades associada à covid-19 e residir no mesmo município da unidade em que pretende ser bolsista. É possível se inscrever em até três unidades.

Candidatos interessados devem fazer sua inscrição pelo site www.bolsadopovo.sp.gov.br, clicando em Centro Paula Souza.

A expectativa do governo é que os selecionados sejam treinados no início de outubro e comecem a trabalhar até o dia 4 do mesmo mês. Serão concedidas, ao todo, 2.368 bolsas em todo o estado.