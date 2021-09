Prefeitura de São Paulo aplica primeira dose contra covid-19 apenas em UBSs neste sábado

A Prefeitura de São Paulo faz a vacinação contra covid-19 em 82 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas neste sábado (11), das 7h às 19h, para os adolescentes de 12 a 14 anos que precisam tomar a primeira dose. Já quem busca completar o esquema vacinal com a segunda ou a dose de reforço para os idosos acima de 90 anos, pode optar pelos postos de saúde, megapostos ou drive-thrus espalhados pela cidade.

A prefeitura diz que a mudança nos locais de vacinação foi adotada pela Secretaria Municipal da Saúde devido à alta adesão por parte da população, nestes últimos dias, com aplicação de mais de 200 mil doses de vacina diariamente.

Neste domingo (12), excepcionalmente, a imunização não será realizada nas farmácias da Avenida Paulista, devido às manifestações programadas para a data.

Saiba onde se vacinar no domingo:

Galeria Prestes Maia (megaposto): vacinação D1, D2 e DA. Praça do Patriarca, 2 – das 8h às 17h;

Parques: vacinação D1, D2 e DA, com funcionamento das 8h às 17h:

Região Central: Centro Esportivo Esportes Radicais;

Região Sul: Parque do Guarapiranga;

Região Leste: Parque do Carmo;

Região Oeste: Parque Vila Lobos;

Região Sudeste: Parque Recreativo CERET e Parque da Independência;

Região Norte: Parque da Juventude.

Doses remanescentes para idosos

Os idosos com mais de 60 anos podem fazer a inscrição nas UBSs para receber as doses de reforço, caso haja dose remanescente próximo ao término das atividades do serviço de saúde. Vale para o munícipe que tomou a segunda dose há mais seis meses na capital. Para isso, é preciso apresentar o comprovante de vacinação com ciclo vacinal completo, documento com foto e comprovante de residência.

Também podem se cadastrar para a aplicação do reforço pessoas imunossuprimidas com mais de 18 anos que tomaram a segunda dose, ou única, há pelo menos 28 dias.

Comprovante de residência

Quem for tomar a primeira dose da vacina da covid não deve esquecer de levar comprovante de residência da cidade de São Paulo, CIC ou outro documento e o cartão do SUS. Se o comprovante de residência estiver em nome de terceiros será necessário documentos que comprovem parentesco.

Filômetro

O site De Olho na Fila, da Prefeitura de São Paulo, permite que a população acompanhe a vacinação nos postos de São Paulo, consulte quais postos estão em operação e a vacina que possuem em estoque. Com ele, é possível escolher o melhor momento para se dirigir aos postos de vacinação.

Os agentes de saúde também solicitam que os candidatos à vacinação preencham o pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar o atendimento e diminuir as filas nas unidades que estão imunizando a população.