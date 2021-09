Lotofácil da Independência pagará hoje prêmio histórico de R$ 150 milhões

Os apostadores da Lotofácil da Independência têm até este sábado (11) para concorrer aos R$ 150 milhões que serão pagos pelas Loterias Caixa. Esta é a 10ª edição do concurso especial, que oferece o maior prêmio da história da modalidade.

O concurso 2.320 não acumula e o sorteio será realizado a partir das 20h no espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo Facebook @LoteriasCAIXAOficial e canal Caixa no YouTube.



Para jogar, basta marcar de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis e torcer. O apostador ainda pode deixar para o sistema escolher os números, por meio da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 15, 14, 13, 12 ou 11 números.

Na Lotofácil da Independência, não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante.

No ano passado, a Lotofácil da Independência pagou R$ 124,9 milhões, maior premiação da modalidade até então, que foi dividida entre 50 apostas, de 14 estados diferentes.

Agora, se for aplicado na Poupança da Caixa, o prêmio de R$ 150 milhões renderá R$ 451,8 mil no primeiro mês.

As apostas podem ser realizadas até as 19h deste sábado nas lotéricas de todo o país, no portal ou aplicativo Loterias Caixa.