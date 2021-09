Acumulada, Mega-Sena pode pagar R$ 45 milhões no sorteio deste sábado

A Mega-Sena está acumulada e pode pagar prêmio de R$ 45 milhões na noite deste sábado (4). O sorteio será realizado às 20h no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

No último sorteio, realizado na quarta-feira (8), quarenta e cinco apostadores chegaram bem perto e por muito pouco não botaram as mãos no prêmio da Mega. Eles acertaram 5 das seis dezenas sorteadas e por isso levarão para casa R$ 62.896,47 cada um. Outras 4.411 apostas acertaram a quadra e ganharam prêmios individuais de R$ 916,65.

Clique aqui para ver os números da última quarta-feira

Para concorrer ao prêmio milionário da Mega-Sena deste sábado, o apostador deve fazer sua aposta até as 19h do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas em todo país. O volante simples, com 6 números, custa R$ 4,50.



Leia também:

Metro World News

Lotofácil da Independência

Os apostadores da Lotofácil da Independência têm até este sábado para concorrer aos R$ 150 milhões que serão pagos pelas Loterias Caixa. Esta é a 10ª edição do concurso especial, que oferece o maior prêmio da história da modalidade.



O concurso 2.320 não acumula e o sorteio será realizado a partir das 20h no espaço Loterias Caixa. As apostas podem ser realizadas até as 19h deste sábado nas lotéricas de todo o país, no portal ou aplicativo Loterias Caixa.

Para jogar, basta marcar de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis e torcer. O apostador ainda pode deixar para o sistema escolher os números, por meio da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 15, 14, 13, 12 ou 11 números.

Na Lotofácil da Independência, não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante.

Quina

Nenhum apostador acertou a faixa principal do concurso 5654 da Quina, que foi sorteado na noite de sexta-feira (10). Com isso, o prêmio para este sábado está acumulado em R$ 1,5 milhão, segundo a Caixa Econômica Federal.



Clique aqui para ver os números de sexta-feira



No total, 36 apostadores marcaram a quadra e levaram, cada, prêmio de R$ 11.377,27. Outros 2.802 fizeram três pontos e ganharam R$ 219,81, cada.



A aposta simples da Quina custa R$ 2 e pode ser feita até 19h em todas as lotéricas do país. Assim como as demais loterias, o sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa.

Dupla-Sena

O concurso 2272 da Dupla Sena pode pagar prêmio de R$ 3,7 milhões no primeiro sorteio deste sábado.



No último sorteio, realizado na quinta-feira (9), ninguém acertou o primeiro sorteio. Já 19 apostas fizeram a quina e ganharam R$ 4.423,96 cada. Outros 900 sortudos fizeram 4 pontos e levaram R$ 106,73.



No segundo sorteio, também não houve ganhadores na faixa principal. Outros 11 marcaram cinco pontos e ganharam, cada, R$ 6.877,25. Além disso, 1.076 apostas fizeram a quadra e levaram R$ 89,27.