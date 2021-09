SP: Policiais salvam menino de 2 anos que estava inconsciente após convulsão, em Pinhalzinho

Um menino de 2 anos, que estava inconsciente após sofrer uma convulsão, foi salvo por uma equipe da Polícia Militar em Pinhalzinho, na região de Bragança Paulista, em São Paulo. A mãe da criança pediu ajuda aos policiais, pois percebeu que o filho estava desmaiado e não respirava corretamente.



Durante o socorro, os agentes fizeram as manobras de desobstrução das vias aéreas e massagem cardiorrespiratória, fazendo com que a vítima retomasse a consciência.



O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (9). Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), uma equipe do 34º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) fazia um patrulhamento de rotina, quando a mãe do menino, desesperada, avistou a equipe e pediu ajuda.

“O menino estava desacordado e todo roxo, então embarcamos ele e sua mãe na viatura para levá-los ao hospital local”, relembrou o cabo Germano Renan Benedetti.

Durante o deslocamento, os militares realizaram a manobra de desobstrução das vias aéreas e massagem cardiorrespiratória na criança, que retomou a consciência ainda dentro da viatura. Depois, com a chegada na unidade médica, o menino foi atendido e passa bem, sendo constatado que seu desmaio ocorreu após uma convulsão.

Essa é a primeira vez que o cabo, que está há quase sete anos na PM, atua em um caso desta natureza. Com emoção, ele destacou o quanto foi gratificante salvar o pequeno Lucas. “Até hoje, foi a melhor coisa que vivenciei na polícia”, disse.