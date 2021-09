Metrô SP: estações da linha vermelha fecham no domingo para manutenção

As estações do Metrô entre Corinthians-Itaquera e Artur Alvim, na zona leste de São Paulo, ficarão fechadas neste domingo para obras de melhorias da via, de acordo com a empresa.

As estações fazem parte da Linha 3-Vermelha. Da estação Patriarca até Palmeiras-Barra Funda a circulação dos trens será normal.

De acordo com o Metrô, durante o dia equipes técnicas estarão instalando novo sistema de controle de trens (CTBC), que deve diminuir a distância entre as composições e o intervalo entre os trens.

LEIA TAMBÉM:

Para atender a população no domingo, ônibus da Paese estarão circulando no trecho e transportando passageiros entre as estações.

Outra opção para os passageiros da região é a Linha 11-Coral da CPTM, que passa por Corinthians-Itaquera e permite a transferência para as estações Tatuapé e Brás, na Linha Vermelha, e Luz, na Linha Azul.