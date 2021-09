Romário passa por cirurgia de emergência no RJ

O ex-jogador e senador Romário (PL-RJ) está internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro. O parlamentar de 55 anos passou por uma cirurgia de emergência, nesta quinta-feira (9), para retirada da vesícula. Segundo a assessoria do político, o procedimento ocorreu sem complicações.

A cirurgia foi realizada no fim da manhã e ele segue em observação na unidade. Ainda não há previsão de alta médica e também não foram divulgados mais detalhes sobre o estado de saúde do ex-jogador.



Em 2016, Romário passou por uma cirurgia de redução do estômago com o intuito de controlar o diabetes. Chamado gastrectomia vertical com interposição ileal, o procedimento consiste em reduzir o estômago e reposicionar parte do intestino.



Na época, a intervenção cirúrgica era considerada experimental.