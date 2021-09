Metrô de SP recebe ação contra preconceito à população LGBTI

Estação Portuguesa Tietê: dia 9

dia 9 Estação Carandiru: dia 10

dia 10 Estação Parada Inglesa: dia 13

dia 13 Estação Jardim São Paulo-Ayrton Senna: dia 14

dia 14 Estação Tucuruvi: dia 15

A partir desta quinta-feira (9), as estações da Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo recebe a unidade móvel LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexuais) para prestar atendimento aos cidadãos e orientar sobre combate à violência e preconceito.O atendimento é gratuito e realizado diariamente das 11h às 16. Colaboradores do programa estarão no local dando assistência jurídica, psicológica e social. A ação é realizada pela Associação Cultural Educacional e Social Dynamite, gestora do Centro de Cidadania LGBTI Luana Barbosa, e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo e do Metrô Social.