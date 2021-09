Unesp abre inscrições para o vestibular 2022

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) abriu nesta quarta-feira (8) as inscrições para os interessados em disputar uma vaga no vestibular 2022.

O prazo para os estudantes se inscreverem vai até 7 de outubro e a taca é de R$ 180. Interessados em solicitar isenção ou redução na taxa de inscrição devem fazer a solicitação ainda hoje (dia 8).

A Universidade oferece 136 cursos de graduação em 23 campus espalhados por todo o estado de São Paulo.

As provas do vestibular 2022 serão aplicadas em dois dias na primeira fase para evitar aglomerações. A data da primeira fase é 14 e 15 de novembro. A segunda fase será feita em um único dia, em 19 de dezembro.

O resultado do vestibular será divulgado em 27 de janeiro.

Para fazer sua inscrição, clique aqui.

LEIA TAMBÉM:

ISENÇAO DE MATRÍCULA

A isenção ou redução da taxa de matrícula em 50% pode ser solicitada por candidatos inscritos no que estejam com o Número de Inscrição Social (NIS) ativo e pelos estudantes que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas ou como bolsistas integrais em escolas particulares do estado de São Paulo e que tenham renda média de 1,5 salário-mínimo por pessoa da família

A documentação necessária para fazer a solicitação pode ser acessada pelos editais.