Terremoto de magnitude 7,0 atinge balneário de Acapulco, no México

Um terremoto de magnitude 7,0 atingiu o sudoeste do México, na região próxima ao balneário de Acapulco, no Estado de Guerrero, na noite da terça-feira, 7. O tremor provocou danos a prédios e deslizamentos de terra, bloqueando estradas.



Até o momento, uma morte foi notificada. Segundo as autoridades locais, um homem morreu esmagado por um poste.



Os reflexos do terremoto também foram sentidos na capital do país, Cidade do México, localizada a cerca de 370 km do epicentro.



Com medo do tremor, pessoas deixaram suas casas e apartamentos durante a noite.



Segundo a prefeita Claudia Sheinbaum não há registros de danos graves no local, mas alguns pontos da capital registram falta de luz.





Em comunicado, a concessionária mexicana de energia afirmou que 1,6 milhão de usuários foram afetados pelo terremoto por todo o país, incluindo moradores da capital e de cidades vizinhas, além de residentes dos Estados de Guerrero, Morelos e Oaxaca.



O sismo de magnitude 7,0 foi inicialmente medido como 7,4 pelo Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).



De acordo com o instituto, por ter sido registrado muito próximo à superfície, cerca de 12,5 km abaixo do solo, o efeito de agitação do tremor foi amplificado.

Durante o terremoto, flashes imensos de luzes iluminaram o céu de Acapulco, amedrontando ainda mais os moradores. De acordo com os especialistas, as luzes eram resultado das fricção das rochas nas falhas das placas tectônicas.

