SP: Instituto de Gestão Educacional abre concurso com 470 vagas para escolas de São Vicente

O Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino (Igeve) recebe as inscrições para o concurso público com 470 vagas na área de educação. Os selecionados vão trabalhar em escolas municipais de São Vicente, no litoral sul de São Paulo. Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior.

As inscrições devem ser feitas pela internet até as 15h desta quinta-feira (9). As taxas variam de R$ 30 a R$ 60, de acordo com o cargo concorrido.



Para o nível fundamental, estão disponíveis 120 vagas para auxiliar de cozinha, com salário de R$ 1.312,15; outras150 para auxiliar de serviços gerais, com remuneração de R$ 1.306,52; e 12 postos para monitor de alunos, com salário de R$ 1.550; além de 12 vagas para motorista, que receberão R$ 1.741.

Também há 120 vagas para atendente de educação, com salário de R$ 1.317,77; e outros 55 postos para atendente de secretaria, cuja remuneração é de R$ 1.317,77. Para estes cargos é exigido ensino médio.

Já para o nível superior, está disponível uma vaga para coordenador-geral do Programa de Reforço Escolar – Integra SV, que tem salário de R$ 7.878,56.

As provas objetivas estão marcadas para o dia 12 de setembro. Os conteúdos avaliados abordarão língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

Todos os cargos têm jornada semanal de 44 horas e os contratos seguirão as regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A seleção terá validade de um ano. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Igeve, conforme estabelece o edital.

Cronograma: