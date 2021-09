Hoje a Mega-Sena acumulada vai pagar R$ 40 milhões

Apostadores da Mega-Sena têm até 19h para fazerem suas apostas nas casas lotéricas credenciadas de todo o país e concorrer ao prêmio milionário da loteria, que está acumulada em R$ 40 milhões.

O sorteio, como ocorre usualmente, será realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 4,50, mas o apostador que preferir pode optar por escolher mais números no volante, em um máximo de 15, mas o preço da aposta sobe substancialmente, até o máximo de R$ 22.522,50.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o apostador que ganhar toda essa bolada de dinheiro e resolver fazer uma aplicação na poupança, por exemplo, vai levar para casa, somente no primeiro mês, um rendimento de R$ 120,4 mil.

SORTEIO ANTERIOR

No sorteio do último sábado, embora ninguém tenha levado o prêmio principal, 64 apostadores acertaram a quina e cada um deles levou para casa R$ 54.257,75.

Outros 5.120 acertaram quatro números e cada um ganhou R$ 968,88.

Clique para ver os números sorteados no sábado.

LEIA TAMBÉM:

Quina acumulada vai pagar R$ 6,5 milhões

A Quina também está com prêmio acumulado e promete pagar no sorteio desta quarta-feira um prêmio de R$ 6,5 milhões para quem acertar as cinco dezenas sorteadas.

A aposta simples da Quina custa R$ 2 e pode ser feita até 19h em todas as lotéricas do país.

Assim como a Mega-Sena, o sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa.

SORTEIO DE SEGUNDA-FEIRA

Na segunda-feira, ninguém acertou os números da faixa principal de premiação, mas 66 apostadores fizeram a quadra e ganharam prêmios individuais de R$ 10.278,40.

Outros 5.359 apostadores acertaram três dezenas e cada um deles ganhou R$ 190,35.

Veja os números sorteados para a Quina na segunda-feira

Super Sete sorteia R$ 1 milhão

O prêmio da Super Sete para o sorteio desta quarta-feira está acumulado em R$ 1 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

O horário do sorteio da Super Sete mudou. Não é mais realizado a partir das 15h, mas após as 20h, assim como as demais loterias da Caixa.

Com isso, as apostas da Super Sete podem ser feitas até 19h, nas casas lotéricas. A aposta simples da Super Sete custa R$ 2,50.

No sorteio de segunda-feira nenhum apostador acertou a faixa das sete dezenas, nem mesmo dos seis números. Quem mais perto chegou de botar a mão no prêmio principal foram setenta apostadores que acertaram apenas 5 números. Eles ganharam R$ 701,34 cada.

Veja os números sorteados para a Super Sete na segunda-feira passada.