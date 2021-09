Manifestações reuniram cerca de 140 mil pessoas em São Paulo, diz SSP

As manifestações simultâneas de 7 de setembro reuniram cerca de 140 mil pessoas na cidade de São Paulo, informou a SSP (Secretaria de Segurança Pública) no final da tarde desta terça-feira.

Na região da Avenida Paulista, 125 mil pessoas compareceram ao ato. Já no Vale do Anhangabaú foram 15 mil. O primeiro endereço concentrou apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), enquanto o segundo acolheu movimentos de esquerda.

Leia também:

Bolsonaro volta a atacar STF, retoma pauta do voto impresso e diz que só Deus o tira da presidência

Haddad e Boulos defendem a democracia em ato Grito dos Excluídos em SP

Doria diz ser favorável ao impeachment de Bolsonaro

A SSP explicou que chegou aos números a partir do uso de imagens aéreas das manifestações, análise de mapas e georreferenciamento.

A Pasta disse ainda que o esquema especial de policiamento custou mais de R$ 1,75 milhão aos cofres públicos. Ao todo, 4 mil policiais atuaram exclusivamente no patrulhamento relacionamento aos protestos. Em todo o Estado, mais de 27 mil policiais militares foram escalados.



Não foram registradas ocorrências graves. Dentre as efetivadas, houve a prisão de dois criminosos responsáveis pelo furto de celulares na região da Avenida Paulista, uma pessoa foi encaminhada ao 2º DP por porte de arma branca e outra por porte de sinalizadores e fogos de artifício proibidos.

Além disso, uma pessoa ficou ferida após a queda de um drone ilegal e outra foi flagrada com materiais para a confecção de coquetel molotov.