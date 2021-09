Ladrões roubam 10 milhões de euros em jóias na França

Três homens elegantemente trajados com ternos de grife entraram na loja Bulgari da Place Vendome, no coração de Paris, sacaram as armas e roubaram uma fortuna em joias avaliada em 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões) nesta terça-feira.

A quadrilha de assaltantes fugiu em um carro e quatro cúmplices, que garantiram a segurança na parte de fora da loja, escaparam em três scooters.

Eles foram perseguidos pela polícia e houve troca de tiros. Em determinado momento os bandidos abandonaram o carro e iniciaram uma fuga a pé, mas foram cercados e presos momentos depois.

De acordo com a polícia, apenas uma parte das jóias estava com o trio. Os demais bandidos que escaparam com scooters, e que provavelmente estão com o restante do saque, estão sendo caçados pela cidade.

O mega-assalto ocorreu próximo ao local onde fica o hotel Ritz, um dos mais icônicos da capital francesa, com mais de 100 anos de existência.

Já Bulgari, que pertence ao grupo LVMH, afirmou que nenhum funcionário ou cliente se feriu durante o assalto.