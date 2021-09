Feriado de 7 de setembro: vacinação está suspensa nos postos de São Paulo

Em função do feriado de 7 de setembro, a imunização contra covid-19 ficará suspensa nos postos de vacinação da cidade de São Paulo.

A partir desta quarta-feira, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), AMAs/UBSs Integradas, megapostos, locais de vacinação drive-tru e farmácias estarão atendendo a população, normalmente para aplicação da primeira ou segunda dose e para a dose de reforço.

Nesta segunda-feira, a cidade de São Paulo iniciou a vacinação contra covid-19 de dois grupos que estão em extremos opostos em faixas etárias, um em primeira dose e outro com dose de reforço, a terceira dose.

Adolescentes na faixa de 12 a 14 anos começaram a serem imunizados contra covid, seguindo o calendário da Prefeitura. A data de início de vacinação dos jovens coincidiu com o início da aplicação das doses de reforço da vacina em idosos com mais de 90 anos em São Paulo.

LEIA TAMBÉM:

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

Todas as pessoas que pretendem se vacinar em São Paulo devem apresentar comprovante de residência da cidade no posto de saúde, CPF e cartão do SUS. Se o comprovante estiver em nome de terceiros, será necessário apresentar documento que comprove parentesco.

De Olho na Fila

Para evitar ficar longos períodos nas filas dos postos de vacinação, os munícipe pode consultar o site De Olho na Fila e ver em tempo real a situação de cada um dos locais. Com isso, poderá escolher o melhor horário para se imunizar. O site mostra ainda as vacinas que estão disponíveis em cada posto da cidade.

PRÉ-CADASTRO

Para tornar o atendimento mais rápido, a Secretaria Municipal de Saúde solicita a todos que façam o pré-cadastro no Site Vacina Já. Basta preencher o formulário com nome, CPF, endereço, telefone e data de nascimento.

A lista completa de postos pode ser encontrada no Vacina Sampa.