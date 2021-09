Adolescente de 15 anos é morta com tiro de espingarda no Pará

Uma adolescente de 15 anos foi morta com tiro de espingarda na madrugada da última segunda-feira (dia 6) na região do Marajó, no Pará.

Segundo a polícia, o crime pode ser um caso de feminicídio. As autoridades seguem investigando a tragédia.

As primeiras informações dão conta de que a garota dormia na casa da mãe quando foi acordada pelo namorado. Ele tentou convencê-la a fugirem juntos, mas a adolescente recusou. O rapaz, então, atirou contra a vítima.

Equipes policiais realizam diligências na região para encontrar o autor do crime, que está foragido.