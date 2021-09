Quina acumulada pode pagar prêmio de R$ 5 milhões no sorteio desta segunda-feira

A Quina está acumulada e pode pagar prêmio de R$ 5 milhões para quem acertar a faixa principal do concurso 5651, que será sorteado na noite desta segunda-feira (6) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

No último sorteio, realizado no sábado (4), ninguém acertou as cinco dezenas. Já 105 apostadores marcaram a quadra e levaram, cada, R$ 5.791,01. Outros 5.982 sortudos fizeram 3 certos e ganharam prêmio de R$ 152,85.

Para concorrer ao prêmio, basta dirigir-se às casas lotéricas e fazer sua aposta até 19h. A aposta simples da Quina custa R$ 2.



Super Sete

A Super Sete também está acumulada e pode pagar R$ 900 mil para quem acertar a faixa principal do concurso 140, que também será sorteado na noite desta segunda-feira.

No último concurso, sorteado na sexta-feira (3), ninguém acertou a faixa principal. Já quatro pessoas fizeram seis acertos e levaram, cada uma, R$ 7.955,17. Outros 55 sortudos marcaram cinco pontos e ganharam R$ 826,51.

Para concorrer ao prêmio, basta dirigir-se às casas lotéricas e fazer sua aposta até 19h. A aposta simples custa R$ 2,50.



Mega-Sena

Mais uma vez o prêmio da Mega-Sena não teve ganhadores na faixa principal do sorteio de sábado e o valor continua acumulando. Para a próxima quarta-feira (8), quem tiver a sorte de acertar as seis dezenas acumuladas da Mega-Sena vai levar para casa um prêmio de R$ 40 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Sessenta e quatro apostadores chegaram muito perto de se tornarem milionários, todos acertaram cinco dos seis números sorteados, mas cada um levou para casa R$ 54.257,75.

Outros 5.120 apostadores acertaram quatro números e ganharam, cada um, R$ 968,88.

Lotofácil da Independência

Outro prêmio mega-milionário que será sorteado nos próximos dias é o da Lotofácil da Independência, no próximo dia 11 de setembro. Para esse ano, o prêmio estimado para quem acertar as dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal chega a R$ 150 milhões.

Diferentemente dos demais sorteios das loterias da Caixa, a Lotofácil da Independência não acumula. Isso quer dizer que o prêmio será pago no dia 11 de qualquer maneira. Se ninguém acertar as 15 dezenas, vai para quem acertar 14, e assim por diante.

O sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, a partir das 20h do dia 11 de setembro. A aposta simples custa R$ 2,50.

O apostador, se quiser, pode optar por dar uma mãozinha para a sorte e preencher mais de 15 números no volante. Pode-se optar por até 20 números no volante, mas o preço da aposta sobe de R$ 2,50 para 38.760,00.

Entenda como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha os sorteios em tempo real e divulga o resultado imediatamente em suas redes sociais e no site.