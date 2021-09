Covid-19: Prefeitura de SP inicia vacinação de adolescentes de 12 a 14 anos sem comorbidades

A Prefeitura de São Paulo inicia nesta segunda-feira (6) a vacinação contra covid-19 dos adolescentes de 12 a 14 anos sem comorbidades. O público estimado é de 360 mil pessoas. Essa faixa etária será imunizada com a vacina da Pfizer, a única até agora aprovada pela Anvisa para aplicação em menores de 18 anos.

Menores de idade devem comparecer aos postos de saúde acompanhados de pais ou responsáveis. Na falta dos mesmos, um adulto com uma autorização assinada poderá acompanhá-los na vacinação.

Não devem esquecer também de levar comprovante de residência da cidade de São Paulo, CIC ou outro documento e o cartão do SUS. Se o comprovante de residência estiver em nome de terceiros será necessário documentos que comprovem parentesco.



Leia também:

Dose de reforço para idosos

Também começa nesta segunda-feira a vacinação dos idosos com a terceira dose, ou dose de reforço, da vacina contra covid-19. Seguindo o calendário municipal de Imunização, nesta primeira etapa serão vacinados os idosos com mais de 90 anos, entre 6 e 12 de setembro.



Segundo a prefeitura, os idosos devem comparecer a um dos mais de 600 postos de vacinação com o comprovante do ciclo vacinal completo, sendo que a segunda dose deve ser sido aplicada há pelo menos seis meses, além de documento com foto e comprovante de residência na capital.

A partir do dia 20, além dos idosos, serão vacinados com a dose de reforço os imunossuprimidos maiores de 18 anos.

De acordo o governo do estado de São Paulo, até o dia 10 de outubro todos os idosos acima de 60 anos terão recebido a vacina de reforço contra o coronavírus.

Filômetro

O site De Olho na Fila, da Prefeitura de São Paulo, permite que a população acompanhe a vacinação nos postos de São Paulo, consulte quais postos estão em operação e a vacina que possuem em estoque. Com ele, é possível escolher o melhor momento para se dirigir aos postos de vacinação.

Os agentes de saúde também solicitam que os candidatos à vacinação preencham o pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar o atendimento e diminuir as filas nas unidades que estão imunizando a população.