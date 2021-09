Quina acumula e vai pagar R$ 3,9 milhões neste sábado

A Quina voltou a acumular e retorna neste sábado com um prêmio acumulado de R$ 3,9 milhões para o apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Para concorrer ao prêmio, basta dirigir-se às casas lotéricas e fazer sua aposta até 19h. A aposta simples da Quina custa R$ 2.

O sorteio da Quina é sempre feito as partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, que fica no Termina Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O Metro World News acompanha os sorteios em tempo real e divulga o resultado imediatamente em suas redes sociais e no site.

Sorteio de sexta-feira

Nesta sexta-feira, embora nenhum apostador tenha levado o prêmio principal, 61 apostas acertaram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 9.719,56.

Foram premiados ainda 5.123 apostas que acertaram apenas três números. Cada uma delas ganhou R$ 174,03.

Veja os números sorteados para a Quina nesta sexta-feira.

Super Sete está acumulada em R$ 900 mil

Mais uma vez nenhum apostador acertou as sete dezenas sorteadas para a Super Sete nesta sexta-feira e o prêmio está acumulado em R$ 900 mil.

Quatro apostadores acertaram seis dezenas e ganharam, cada um, R$ 7.955,17. Cinquenta e cinco apostas também foram premiadas. Elas acertaram apenas cinco números, mas ganharam R$ 826,51.

Veja os números sorteados para a Super Sete nesta sexta-feira.