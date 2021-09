Menina de 9 anos faz escova progressiva e vai parar no hospital

Uma menina de apenas 9 anos acabou internada às pressas e teve que se submeter a duas microcirurgias depois que fez uma escola progressiva sem autorização dos pais.

Yasmnin apresentou uma forte reação alérgica e precisou ter os cabelos todos raspados para a realização de duas microcirurgias.

De acordo com o médico, o formol entrou em seu couro cabeludo e ela correu sério risco de ficar cega. Ela vomitou muito devido à intoxicação e ficou com os olhos completamente inchados.

O pai contou que deixou a filha na cabeleireira que trabalha em casa, mas no mesmo condomínio em que mora, em Ferraz de Vasconcelos, município da região metropolitana de São Paulo, para fazer uma hidratação no cabelo e teve que sair. Quando voltou, descobriu que ela tinha feito uma escova progressiva.

Ele chegou a questionar a cabeleireira, mas ela disse que não havia problemas, pois o produto que ela usava era “orgânico”. Três dias depois começaram os primeiros sintomas de intoxicação severa.

Ela ficou 21 dias internado e deve que implantar dois drenos na cabeça devido ao estado avançado da infecção no couro cabeludo.

O caso aconteceu em julho passado e Yasmin já está em casa. De acordo com o pai, ela está se submetendo a tratamento psicológico e não quer ir à escola porque está usando peruca. (Com informações do G1)