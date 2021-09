Covid-19: Postos de São Paulo não abrem na terça-feira, dia 7

Os postos de vacinação de São Paulo seguem atendendo o público adolescente e as pessoas que buscam a segunda dose da vacina contra covid-19 neste sábado e na segunda-feira, mas não funcionarão na terça-feira, por conta do feriado nacional de 7 de setembro.

Neste sábado, 82 AMAS/UBS Integradas estarão abertas até 19h para vacinar a população de 15 a 17 anos em geral, pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas.

Já no domingo, duas farmácias parceiras estarão abertas na avenida paulista, um megaposto na galeria Prestes Maia, na região central da cidade e mais sete parques estão imunizando a população contra covid-19.

Os parques são: Centro Esportivo Esportes Radicais; na Zona Sul, o Parque do Guarapiranga; na Leste, os parques do Carmo e Ecológico do Tietê. Na oeste, o Parque Villa-Lobos; e na Sudeste, o Parque Recreativo Ceret. Na região Norte a imunização será realizada no Parque da Juventude.

Na segunda-feira, toda a rede de postos e UBSs da cidade opera normalmente para início da dose de reforço da vacina (terceira dose) em idosos acima de 90 anos.

Filômetro

O site De Olho na Fila, da Prefeitura de São Paulo, permite que a população acompanhe a vacinação nos postos de São Paulo, consulte quais postos estão em operação e a vacina que possuem em estoque. Com ele, é possível escolher o melhor momento para se dirigir aos postos de vacinação.

Os agentes de saúde também solicitam que os candidatos à vacinação preencham o pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar o atendimento e diminuir as filas nas unidades que estão imunizando a população.