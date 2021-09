VÍDEO: Moto anda sozinha em estacionamento de condomínio no Paraná e viraliza nas redes sociais

Um vídeo de câmera de segurança que mostra uma motocicleta andando sozinha no estacionamento de um condomínio, em Londrina, no Paraná, tem gerado discussões nas redes sociais. Alguns acreditam que se trata de um fantasma, outros que o veículo sofreu alguma pane. Veja o vídeo abaixo:

As imagens foram gravadas no último dia 28, mas ganhou repercussão nos últimos dias. É possível ver no vídeo que a moto estava estacionada, quando, aos poucos, começou a andar sozinha. Com o movimento, a luz do local acendeu. Em seguida, o veículo cai no chão.



Em entrevista ao site G1, o dono da moto, Darcy Furquim, disse que tinha saído com a moto e chegou em casa, como de costume, por volta das 19h. Ele contou que só percebeu que algo tinha acontecido quando saiu de casa para passear com o cachorro e percebeu que o veículo estava caído.

Assim, ele decidiu checar as imagens das câmeras de segurança e se surpreendeu ao ver a moto andando sozinha. Ele diz que tirou a chave da ignição, mas acredita que deixou o veículo engatado.

Furquim disse que não esperava tanta repercussão após divulgar o vídeo. Apesar da imagem curiosa, o pior é o prejuízo de quase R$ 2 mil que ele teve, já que a moto acabou danificando um carro que estava estacionado no mesmo local.