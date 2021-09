SP: Discussão termina em morte na Ceagesp

Uma briga resultou em morte na manhã desta sexta-feira (3) no no setor de frutas da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), na Zona Oeste da capital. De acordo com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), a vítima era um carregador de 38 anos que foi esfaqueado após uma discussão. O suspeito fugiu após o crime.

O boletim de ocorrência aponta que a confusão ocorreu por volta das 5h50. Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência e, ao chegarem no terminal, foram informados por uma enfermeira sobre a confusão e que teria prestado os primeiros socorros à vítima, que não resistiu.

Ainda segundo a SSP, o suspeito do crime já foi identificado e é procurado. Testemunhas disseram que essa não foi a primeira briga em que os homens se envolveram. O caso foi registrado no 91º Distrito Policial da Vila Leopoldina e será investigado pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, a Ceagesp lamentou o ocorrido e destacou que colabora com os trabalhos da polícia. “A CEAGESP continua acompanhando o caso e, para não atrapalhar as investigações, aguarda novos detalhes para divulgação.”