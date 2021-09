Rodízio municipal de veículos será suspenso na segunda-feira em São Paulo

O rodízio municipal de veículos será suspenso na próxima segunda-feira, dia 6, em São Paulo, na véspera do feriado do Dia da Independência.

A liberação do rodízio não suspende as demais restrições que existem na cidade. A Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF) continuam valendo na segunda-feira, assim como as vagas da Zona Azul e as faixas exclusivas de ônibus.

Na quarta-feira (8), o rodízio volta a operar normalmente na capital, com restrição para carros com placas final 5 e 6 das das 7h às 10h e das 17h às 20h.

LEIA TAMBÉM:

Durante o rodízio, os veículos ficam proibidos de transitar na no centro expandido de São Paulo.

O centro expandido de São Paulo é delimitado pelo minianel viário, composto pelas marginais Tietê e Pinheiros, as avenidas Salim Farah Maluf, Afonso d’Escragnolle Taunay, Bandeirantes, Juntas Provisórias, Presidente Tancredo Neves, Luís Inácio de Anhaia Melo e o Complexo Viário Maria Maluf.

Confira as placas do rodízio: