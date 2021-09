Lotofácil da Independência: já garantiu sua aposta?

As casas lotéricas de todo o país recebem até o próximo dia 11 as apostas para o sorteio especial da Lotofácil, conhecido como Lotofácil da Independência.

Para esse ano, o prêmio estimado para quem acertar as dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal chega a R$ 150 milhões.

Diferentemente dos demais sorteios das loterias da Caixa, a Lotofácil da Independência não acumula. Isso quer dizer que o prêmio será pago no dia 11 de qualquer maneira. Se ninguém acertar as 15 dezenas, vai para quem acertar 14, e assim por diante.

O sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, a partir das 20h do dia 11 de setembro. A aposta simples custa R$ 2,50.

O apostador, se quiser, pode optar por dar uma mãozinha para a sorte e preencher mais de 15 números no volante. Pode-se optar por até 20 números no volante, mas o preço da aposta sobe de R$ 2,50 para 38.760,00.

No próximo dia 13 de setembro, após a loteria especial, a Lotofácil retoma seus sorteios e prêmios diários.

Super Sete paga R$ 800 mil nesta sexta-feira

A Super Sete também segue acumulada no sorteio desta sexta-feira e promete pagar para quem acertar as sete dezenas sorteadas um prêmio de R$ 800 mil, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

No sorteio de quarta-feira, não só ninguém acertou a faixa das sete dezenas como também não houve acertadores na faixa dos seis números. Quarenta e seis pessoas acertaram a quina e cada uma delas ganhou R$ 951,80.

A aposta na Super Sete também pode ser feita até 19h nas casas loterias. A aposta simples custa R$ 2,50.

Assim como a Quina, a Super Sete será sorteada a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Para ver os números sorteados na quarta-feira, clique aqui.