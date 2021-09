Governador João Doria tem alta de hospital em São Paulo após passar por cirurgia de hérnia

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), recebeu alta médica do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (2). Ele passou por uma cirurgia de hérnia inguinal e, segundo a unidade hospitalar, agora se recupera em repouso domiciliar.

A internação de Doria ocorreu após cumprimento de agenda no interior de São Paulo, audiências no Palácio dos Bandeirantes e participar da reunião semanal do PEI (Programa Estadual de Imunização).



Leia também:

Inicialmente a cirurgia estava marcada para o dia 6 de agosto, mas teve de ser adiada porque o governador foi diagnosticado com covid-19 em 15 de julho.

A hérnia inguinal é a protrusão de uma pequena porção do intestino e costuma aparece na virilha.