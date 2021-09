Feriado da Independência: postos do Poupatempo fecham na segunda e terça-feira

Em função do feriado da Independência, as unidades do Poupoatempo em todo o estado de São Paulo não abrirão na segunda-feira (6) e na terça-feira (7).

Na quarta-feira, os postos voltam a funcionar normalmente, com exceção das cidades de Itaquaquecetuba, Pindamonhangaba, Salto e Santos, que retomam o atendimento somente na quinta-feira.

Atualmente, em função da pandemia, o atendimento nos postos é realizado apenas para serviços que necessitam do atendimento presencial para serem concluídos, como retirar a primeira via ou renovar o RG, transferência interestadual ou alterações em características do veículo.

O agendamento para atendimento presencial deve ser feito pelo portal do Poupatempo ou pelo aplicativo.

Os serviços realizados pelos canais digitais continuam funcionando normalmente durante o feriado prolongado.

LEIA TAMBÉM:

Rodízio municipal de veículos será suspenso

O rodízio municipal de veículos será suspenso na próxima segunda-feira, dia 6, em São Paulo, na véspera do feriado do Dia da Independência.

A liberação do rodízio não suspende as demais restrições que existem na cidade. A Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF) continuam valendo na segunda-feira, assim como as vagas da Zona Azul e as faixas exclusivas de ônibus.

Na quarta-feira (8), o rodízio volta a operar normalmente na capital, com restrição para carros com placa finais 5 e 6 das das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Durante o rodízio, os veículos ficam proibidos de transitar na no centro expandido de São Paulo.