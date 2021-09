Confira as dezenas da Quina; prêmio é de R$ 2,7 milhões

Atualizada às 20h28

A Quina, concurso 5649, sorteou na noite desta sexta-feira (dia 3) prêmio estimado em R$ 2,7 milhões. Pode levar a bolada quem acertar as cinco dezenas.

São elas:

18 – 26 – 38 – 55 – 76

No sorteio da quinta-feira passada (dia 2) da Quina, ninguém levou o prêmio principal, mas 94 apostadores fizeram a quadra (quatro acertos) e cada um deles faturou R$ 5.190,01.

Leia também:

Super Sete sorteia R$ 800 mil nesta sexta-feira; veja os números

Tarifa Social também se aplica à conta de água; saiba quem tem direito

VÍDEO: mulher coloca fogo em motorista de ônibus em Goiânia por ele zombar do mau hálito dela

Outras 6.618 apostas fizeram o terno (três pontos) e cada um deles ganhou R$ 110,85.

Para ver os números sorteados, clique aqui.

Lotomania

A Lotomania, concurso 2210, pode pagar R$ 3,1 milhões nesta noite. Para tentar abocanhar a quantia é preciso acertar as 20 dezenas.

Confira:

01 – 18 – 23 – 33 – 34

44 – 48 – 54 – 61 – 63

64 – 72 – 73 – 78 – 79

87 – 88 – 90 – 97 – 99

Na última terça-feira (dia 31), ninguém acertou a faixa principal, mas cinco jogadores marcaram 19 pontos. Cada um deles levou R$ 51.619,6.



Outras 83 pessoas marcaram 18 acertos e receberam R$ 1.943,51.

Recupere aqui o último sorteio da Lotomania.

Lotofácil da Independência

Reprodução

O próximo sorteio da Lotofácil será no dia 11 de setembro, na chamada Lotofácil da Independência. O prêmio estimado para o sortudo que acertar as 15 dezenas é de R$ 150 milhões.

Diferentemente dos demais sorteios, a Lotofácil da Independência não acumula. Se ninguém acertar as 15 dezenas, o prêmio será pago para quem acertar 14 números e assim por diante.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica. O preço da aposta do sorteio especial da Lotofácil da Independência é o mesmo que os sorteios regulares, de R$ 2,50.

Saiba como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.