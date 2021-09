Abertas inscrições para 1.254 vagas temporárias na área de educação em Itapevi, na Grande SP

Estão abertas as inscrições do processo seletivo da Prefeitura de Itapevi, na Grande São Paulo, que visa preencher 1.254 vagas temporárias na área de educação. Os candidatos podem se cadastrar pela internet até o próximo domingo (5).

Segundo a prefeitura, serão contratados seguindo as regras da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) profissionais com nível superior para trabalhar na Secretaria de Educação.



São 700 vagas para professor de educação básica, com salário de R$ 3.241,01; 277 vagas para assistente social, com remuneração de R$ 3.731,18; além de outras 277 oportunidades para psicólogo, com salário de R$ 4.264,20.

Os interessados devem preencher um formulário na internet. É necessário informar nome completo, Cadastro de Pessoa Física (CPF), data de nascimento, telefone, e-mail, entre outros dados. Não há taxa de participação.

Os candidatos farão uma prova objetiva, prevista para o próximo dia 12 de setembro. Serão 20 questões de múltipla escolha abordando conteúdos sobre Língua Portuguesa, matemática e conhecimentos específicos da área.

A convocação dos aprovados está prevista para 23 de setembro. Os contratos terão duração de até três meses, com possibilidade de prorrogação.

