Termômetros devem chegar aos 29ºC nesta sexta-feira na capital paulista; confira a previsão

A sexta-feira (3) deve ser quente e sem previsão de chuva na capital paulista, segundo previsão da Climatempo. Os termômetros variam entre 14ºC e 29ºC, com poucas nuvens.

Com o tempo seco e quente, a concentração de poluentes se intensifica, e os índices de umidade relativa do ar caem de forma significativa. O índice deve variar entre 24% e 58%.



Ainda de acordo com a previsão, o sol nasce às 6h16 e se põe às 17h56.

Em áreas do interior do estado de São Paulo, como São José do Rio Preto e Presidente Prudente, as máximas variam entre 33ºC e 35ºC entre sexta-feira e domingo (5). Na capital, as próximas tardes também serão quentes, com calor chegando a 31ºC no domingo.