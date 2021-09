Quina acumula e paga R$ 1,6 milhão nesta quinta-feira

A Quina também acumulou no sorteio desta quarta-feira e retorna nesta quinta com um prêmio estimado em R$ 1,6 milhão, que será pago para quem acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal, 101 apostas fizeram quatro pontos e cada uma delas faturou R$ 4.284,37.

Também foram premiadas 5.250 apostas com R$ 123,94 cada.

Veja os números sorteados nesta quarta-feira para a Quina.

Para concorrer ao sorteio desta quinta-feira, o apostador deve dirigir-se a uma das casas lotéricas espalhadas pelo país e fazer sua aposta. A aposta simples custa R$ 2.

O sorteio da Quina será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo;

Ninguém levou prêmio da Mega-Sena

Nenhum apostador conseguiu meter a mão na bolada de dinheiro que foi sorteada nesta quarta-feira para a Mega-Sena e o prêmio continua subindo. Para este sábado, a loteria promete pagar R$ 34 milhões para o sortudo que acertar as seis dezenas mágicas.

Dezoito apostadores acertaram a quina e cada um deles ganhou R$ 154.808,90. A Mega-Sena pagou ainda R$ 1.513,61 para 2.630 apostas que acertaram a quadra.

Para ver os números sorteados nesta quarta-feira para a Mega-Sena, clique aqui.

A Caixa Econômica Federal continua recebendo apostas para a Mega-Sena até as 19h deste sábado. Para concorrer, basta preencher um volante com seis ou mais números e dirigir-se a qualquer casa lotérica credenciada do país. A aposta simples custa R$ 4,50.

O soteio da Mega-Sena e das demais loterias da Caixa é realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

LEIA TAMBÉM:

Super Sete também acumulou

Mais um sorteio e mais um prêmio acumulado na Super Sete desta quarta-feira. Para a próxima sexta-feira, a loteria vai pagar R$ 800 mil para quem acertar as sete dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Não bastasse nenhum ganhador ter acertado as sete dezenas do prêmio principal, ninguém também acertou a faixa anterior de premiação de seis números.

Quarenta e seis apostadores acertaram a quina e cada um deles levou para casa R$ 951,80.

Outros 635 fizeram a quadra e ganharam R$ 68,94 cada.

Clique aqui e veja os números sorteados para a Super Sete.