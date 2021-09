Ex-presidente Dilma tem alta de hospital após passar por cateterismo, em São Paulo

A ex-presidente da República Dilma Rousseff (PT), que passou por um cateterismo no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, recebeu alta nesta quinta-feira (2). Segundo a assessoria da petista, ela deve retornar para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde mora, ainda hoje.

Dilma chegou a capital paulista na última segunda-feira (30) para se preparar para o procedimento, que é chamado de “fechamento de FOP por cateterismo”, para reparar um pequeno buraco no coração. O problema é decorrente de um defeito congênito e faz com a parede interna do órgão não fique completamente fechada, como deveria ser.



A cirurgia foi realizada na quarta-feira (1º) e, segundo boletim médico, ela se recuperou bem do procedimento.

Há três meses, Dilma teve um mal-estar e se internou para exames em um hospital de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela recebeu alta um dia depois. Na ocasião, a assessoria do PT não informou o que causou o mal-estar

Em 2018, Dilma havia sido internada no mesmo hospital para realizar uma angioplastia. O procedimento serve para desobstruir as artérias do coração. Na ocasião, a ex-presidente foi submetida ao procedimento com sucesso, sem intercorrências.