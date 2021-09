Covid-19: imunização de jovens entre 15 e 17 anos continua em São Paulo nesta quinta-feira

Os postos de vacinação da cidade de São Paulo continuam atendendo nesta quinta-feira a população jovem entre 15 e 17 anos para vacinação contra covid-19, de acordo com o calendário municipal de imunização.

Nesta quinta-feira, as 468 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e as 82 AMAS/UBSs funcionam até 19h, além dos megapostos, drive-thrus e farmácias parceiras, que vacinam até as 17h.

Veja lista de postos da cidade.

Todos os menores de idade são imunizados com a vacina da Pfizer, a única aprovada pela Anvisa para essa faixa etária.

Todos os menores devem estar acompanhados de pais ou responsáveis para a vacinação. Se não for possível, deve ir com adulto e apresentar autorização assinada pelos responsáveis.

LEIA TAMBÉM:

Comprovante de Residência

Todos os candidatos à vacina em São Paulo devem apresentar nos postos um comprovante de residência de São Paulo, além do CPF e cartão do SUS. Caso o comprovante esteja em nome de terceiros, será necessário apresentar documentos que comprovem parentesco.

De Olho na Fila

Para evitar ficar longos períodos nas filas dos postos de vacinação, os munícipe pode consultar o site De Olho na Fila e ver em tempo real a situação de cada um dos locais. Com isso, poderá escolher o melhor horário para se imunizar. O site mostra ainda as vacinas que estão disponíveis em cada posto da cidade.

Pré-cadastro

Para tornar o atendimento mais rápido, a Secretaria Municipal de Saúde solicita a todos que façam o pré-cadastro no Site Vacina Já. Basta preencher o formulário com nome, CPF, endereço, telefone e data de nascimento.

Confira abaixo o calendário na capital paulista:

Quinta-feira (2): Jovens de 15 a 17 anos sem comorbidades; jovens de 12 a 14 com comorbidades, gestantes, puérperas; pessoas acima de 18 anos;

Sexta-feira (3): Jovens de 15 a 17 anos sem comorbidades; jovens de 12 a 14 anos com comorbidades, gestantes, puérperas; pessoas acima de 18 anos;

Sábado (4): Jovens de 15 a 17 anos; jovens de 12 a 14 com comorbidades, gestantes, puérperas; pessoas acima de 18 anos

Segunda-feira (6): Jovens de 12 a 14 anos, gestantes, puérperas e pessoas acima de 18 anos, sem comorbidades.