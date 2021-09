Queda de energia interrompe circulação de trens da CPTM em São Paulo

Atualizada às 22h15

A queda de um cabo de energia interrompeu a circulação de trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) na noite desta quarta-feira (dia 1º).

O problema alterou o funcionamento das Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral e 13-Jade.

A falha foi registrada por volta das 18h. Por volta das 22h05, ainda não havia previsão de normalização.

No horário, a situação era a seguinte:

Linha 7-Rubi: operação parcial – trens não circulavam entre as estações Brás e Palmeiras-Barra Funda;

Linha 10-Turquesa: operação parcial – trens não circulavam entre as estações Brás e Tamanduateí;

Linha 11-Coral: operação parcial – trens seguiam até a estação Tatuapé. Para continuar viagem, era preciso fazer a transferência para Linha3-Vermelha do Metrô;

Linha 13-Jade: operação parcial – não circulavam trens do Expresso Aeroporto.

Com a paralisação dos trens da CPTM, passageiros chegaram a andar pelos trilhos na Luz.

As linhas do Metrô, por sua vez, operaram normalmente.

Repercussão nas redes sociais

O caos nas estações da CPTM ganhou as redes sociais. No Twitter, usuários postaram fotos e vídeos de como foi a volta para casa do paulistano nesta quarta-feira.



Estação Brás – Plataforma 4 – Linha 11-Coral da @CPTM_oficial destino Guaianases. Não chega trem e ninguém explica nada. pic.twitter.com/W9sK1bQnd0 — fernando da silva (@fernandomatuto) September 1, 2021