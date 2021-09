Prefeitura de SP inicia vacinação de adolescentes de 12 a 14 anos sem comorbidades na segunda-feira

A Prefeitura de São Paulo inicia a vacinação contra covid-19 do público de 12 a 14 anos, sem comorbidades, a partir da próxima segunda-feira (6). O novo calendário foi confirmado nesta quarta-feira (1º) pelo secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido.

Nesta semana, a cidade de São Paulo prossegue com o calendário de vacinação na faixa entre 15 e 17 anos, também sem comorbidades. Os adolescentes devem comparecer ao posto de saúde acompanhado do pai, responsável ou adulto com carta de autorização assinada pelos responsáveis.



Leia também:

Todos os menores de 18 anos devem ser vacinados com imunizantes da Pfizer, única vacina autorizada até o momento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para menores de idade no país.

No caso dos jovens com comorbidades, eles devem levar um comprovante da condição de risco. Além de deficiências permanentes, dificuldade ou incapacidade de ouvir, baixa visão e deficiência intelectual, a prefeitura ampliou alista para aqueles que apresentam doença crônica, como asma, bronquite, hipotireoidismo, diabetes, hipertensão, câncer, doenças renais, cardiovasculares e neurológicas.

Confira abaixo o calendário na capital paulista:

Quarta-feira (1º): Jovens de 15 a 17 anos sem comorbidades; jovens de 12 a 14 com comorbidades, gestantes, puérperas; pessoas acima de 18 anos;

Quinta-feira (2): Jovens de 15 a 17 anos sem comorbidades; jovens de 12 a 14 com comorbidades, gestantes, puérperas; pessoas acima de 18 anos;

Sexta-feira (3): Jovens de 15 a 17 anos sem comorbidades; jovens de 12 a 14 anos com comorbidades, gestantes, puérperas; pessoas acima de 18 anos;

Sábado (4): Jovens de 15 a 17 anos; jovens de 12 a 14 com comorbidades, gestantes, puérperas; pessoas acima de 18 anos

Segunda-feira (6): Jovens de 12 a 14 anos, gestantes, puérperas e pessoas acima de 18 anos, sem comorbidades.

Comprovante de residência

Todas as pessoas que pretendem se vacinar em São Paulo devem apresentar comprovante de residência da cidade no posto de saúde, CPF e cartão do SUS. Se o comprovante estiver em nome de terceiros, será necessário apresentar documento que comprove parentesco.

De Olho na Fila

Para evitar ficar longos períodos nas filas dos postos de vacinação, os munícipe pode consultar o site De Olho na Fila e ver em tempo real a situação de cada um dos locais. Com isso, poderá escolher o melhor horário para se imunizar. O site mostra ainda as vacinas que estão disponíveis em cada posto da cidade.

Pré-cadastro

Para tornar o atendimento mais rápido, a Secretaria Municipal de Saúde solicita a todos que façam o pré-cadastro no Site Vacina Já. Basta preencher o formulário com nome, CPF, endereço, telefone e data de nascimento.

A lista completa de postos pode ser encontrada no Vacina Sampa.