Licenciamento 2021: começa prazo para carros com placa final 7 em SP

Começa nesta quarta-feira (1º) o prazo para donos de carro com placa final 7 quitarem o licenciamento anual obrigatório.

A taxa para veículos usados e única, de R$ 89,91 e pode ser paga até o último dia útil do mês de setembro.

O licenciamento pode ser pago em qualquer agência bancária, diretamente nos caixas de autoatendomento, ou pelo internet banking, apenas com o número do Renavam.

O sistema bancário, porém, não aceitará o pagamento do licenciamento 2021 se o carro tiver multas atrasadas ou IPVA em aberto. Para quitar o imposto, será necessário antes pagar os atrasados.

O não pagamento do licenciamento gera multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH e apreensão do carro para o pátio do Detran

No segundo dia após o pagamento do documento de quitação, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), já estará disponível para impressão ou para baixar no celular.

O download pode ser feito nos sites do Poupatempo, Detran.SP e Denatran.

Neste ano, o documento não será mais encaminhado à residência do contribuinte, como ocorria nos anos anteriores.

Neste ano, excepcionalmente, não houve cobrança do seguro obrigatório.

Veja o calendário do Licenciamento 2021: