Hoje tem Mega-Sena acumulada

A Mega-Sena retoma seu sorteio nesta quarta-feira e promete pagar ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas um prêmio acumulado em R$ 28 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Para concorrer a essa bolada de dinheiro, o apostador tem até 19h para fazer sua aposta nas casas lotéricas credenciadas. A aposta simples, com 6 números marcados, custa R$ 4,50.

O sorteio será realizado após as 20h, no Espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

No sorteio do último sábado, embora ninguém tenha levado o prêmio principal, quarenta e três apostadores acertaram a quina e cada um deles ganhou R$ 49.870,87.

Outros 2.492 apostadores acertaram apenas quatro números, mas ainda assim ganharam R$ 1.229,33.

Veja os números sorteados para a Mega-Sena no último sábado.

LEIA TAMBÉM:

Apostador de São Paulo levou a Quina desta terça-feira

Um apostador de São Paulo foi o único ganhador do sorteio da Quina realizado nesta terça-feira, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Ele levou para casa a quantia de R$ 5.642.897,27.

Noventa e dois apostadores acertaram a quadra e cada um deles ganhou R$ 7.174,82.

Veja os números sorteados nesta quarta-feira para a Quina.

Para o sorteio desta quarta-feira, a Quina retorna com prêmio estimado em R$ 700 mil para o apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas. A aposta simples custa R$ 2.

Assim como as demais loterias, o sorteio é realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Super Sete está acumulada

A Super Sete continua acumulada de deve pagar no sorteio desta quarta-feira um prêmio de R$ 600 mil para quem acertar as sete dezenas sorteadas.

O sorteio da Super Sete passou a ser realizado após as 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, juntamente com as outras loterias. Por isso, as apostas podem ser feitas até 19h. A aposta simples na Super Sete custa R$ 2,50.

No sorteio da última segunda-feira nenhum apostador acertou as sete dezenas. A faixa de seis dezenas também não teve acertadores e o mais próximo do prêmio principal que alguém chegou foi com 5 números. Foram trinta e sete apostadores e cada um ganhou R$ 1.227,03.

Clique para ver os números sorteados para a Super Sete na segunda-feira.