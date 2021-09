Depois da ‘cocaína rosa’, o ‘purple drink’ está na mira da polícia

Uma nova droga que está tomando conta das festas jovens preocupa a polícia. Trata-se de uma bebida de cor viva, misturada com remédios de uso controlado, que causa sensação de agitação e euforia, chamada de ‘Purple Drink’.

Nesta quarta-feira, a polícia do Distrito Federal, que já havia lidado com o tráfico de um novo tipo de cocaína, a cocaína rosa, prendeu uma quadrilha especializada na nova droga líquida.

A quadrilha falsificava médicas para comprar os medicamentos de uso controlado necessários para fabricar a droga, que era vendida em plataformas de comércio eletrônico e nas redes sociais.

A droga é uma mistura de refrigerante com remédios normalmente usados para aliviar a tosse e possui um potencial de dependência extremamente grande.

A cor brilhante do remédio e o sabor adocicado caíram no gosto dos jovens da cidade, de acordo com a polícia local.

Para evitar a polícia, os integrantes da quadrilha se hospedavam em hotéis exclusivos da região e vivia uma vida de extremo luxo.