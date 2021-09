Covid-19: Saiba como tirar o ‘Passaporte da Vacina’

A partir desta quarta-feira (1º), todos os eventos com público superior a 500 pessoas serão restritos para quem já está totalmente imunizado contra covid-19 e o acesso será permitido mediante a apresentação do Passaporte da Vacina.

O documento digital que confirma a vacinação com pode ser acessado pelo aplicativo disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, o e-saúdeSP.

Pelo passaporte, o organizador do evento poderá acessar um QR Code com todos os dados do vacinado, como número de doses, vacina, data de imunização, nome e idade

Veja como acessar o Passaporte pelo aplicativo:

1 – Baixe o aplicativo do e-saúdeSP

2- Aceite os termos de uso e faça um cadastro com número do CPF, data de nascimento, nome completo, e-mail e telefone (com DDD). O sistema pedirá que crie uma senha.

3 – Faça o login no aplicativo e você já poderá visualizar o Passaporte da Vacina no ícone laranja, situado no canto inferior direito.

O decreto que regulamenta o retorno dos eventos, shows, feiras, congressos e jogos em São Paulo determina que todos os participantes devem estar imunizados com pelo menos uma dose da vacina contra covid-19.