Quina acumulou e prêmio salta para R$ 5,6 milhões

Mais uma vez nenhum apostador abocanhou o prêmio da Quina no sorteio realizado nesta segunda-feira e a loteria retorna nesta terça-feira (31) com prêmio acumulado.

O apostador que acertar as cinco dezenas do concurso 5646 da Quina, nesta terça-feira, vai levar para casa nada menos do que R$ 5,6 milhões.

Para concorrer ao prêmio, o apostador deve efetuar sua aposta até 19h nas casas lotéricas credenciadas. A aposta simples da Quina custa R$ 2.

O sorteio é sempre feito a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

SORTEIO DE SEGUNDA-FEIRA

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal, 186 apostadores acertaram a quadra e cada um deles ganhou R$ 3.378,16.

A Quina pagou ainda R$ 165,70 para 5.702 apostadores que acertaram apenas o terno.

Clique aqui para ver os números sorteados para a Quina.

Super Sete também acumulou

A Super Sete também não teve ganhadores no sorteio desta segunda-feira e o prêmio acumula em R$ 600 mil para o sorteio da próxima quarta-feira.

A Super Sete também não teve nenhum apostador que acertou a faixa dos seis números e o mais perto que algum apostador chegou do prêmio foi com a quina (cinco números). Trinta e sete apostas acertaram cinco números e cada uma delas ganhou R$ 1.227,03.

Clique e veja os números sorteados para a Super Sete.

Lotofácil da Independência

O próximo sorteio da Lotofácil será no dia 11 de setembro, na Lotofácil da Independência, cujo prêmio estimado para o sortudo que acertar as 15 dezenas é de R$ 150 milhões.

Diferentemente dos demais sorteios, a Lotofácil da Independência não acumula. Se ninguém acertar as 15 dezenas, o prêmio será pago para quem acertar 14 números e assim por diante.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica. O preço da aposta do sorteio especial da Lotofácil da Independência é o mesmo que os sorteios regulares, de R$ 2,50.