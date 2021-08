Padre de 75 anos é encontrado morto em casa revirada, na Zona Oeste de São Paulo

O padre Paulo Francisco Santana Ribeiro, de 75 anos, foi encontrado morto dentro do sobrado em que morava, na Lapa, na Zona Oeste de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o corpo foi encontrado já em estado avançado de decomposição. O andar superior do imóvel estava revirado e havia vestígios de sangue.

O corpo do padre foi encontrado na tarde de segunda-feira (30) por um capelão do Exército. Ele relatou à polícia que Ribeiro participaria de uma missa no domingo (29), no Círculo Militar, mas não esteve na cerimônia e também não atendeu às ligações.



Assim, ele chamou um amigo que tinha a chave do sobrado onde o padre morava, na Avenida Nossa Senhora da Lapa, e o encontrou sem vida. Conforme as informações da polícia, o corpo estaria na residência há pelo menos quatro dias.



O caso é investigado pelo 7º Distrito Policial da Lapa. A morte foi registrada como homicídio.

Luto

A Arquidiocese de São Paulo publicou um comunicado, no qual lamentou a morte do padre. No texto, a instituição destaca que a causa da morte ainda é desconhecida e que em breve divulgará informações sobre o funeral.

O padre era natural de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Seus estudos eclesiásticos ocorreram na Itália, França, Alemanha e Oriente Médio. Após retornar ao Brasil, ele foi ordenado sacerdote em 28 de abril de 1974, na Arquidiocese de São Paulo.