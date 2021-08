Litro da gasolina já ultrapassa R$ 7

O preço da gasolina alcançou recorde na semana passada, sendo encontrado a valores superiores a R$ 7 o litro em três das cinco regiões do país. Levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) realizado entre 22 e 28 de agosto aponta que o preço máximo ultrapassou a marca no Sul, Sudeste e Norte. Na cidade de São Paulo, porém, a gasolina ainda não alcançou mais que R$ 6,49. Enquanto o preço médio no país foi de R$ 5,98, a capital paulista ficou em R$ 5,65.

Em janeiro, o litro era vendido a R$ 4,62 nacionalmente, de acordo com a ANP. A alta em 2021 já alcança 28%. A disparada está relacionada a alta do petróleo. A Petrobras, maior distribuidora do país, reajusta os valores de acordo com o mercado mundial, política adotada para tornar o mercado interno competitivo também para importadores e garantir que o país seja abastecido. Foram 20 aumentos neste ano para a gasolina, que, mesmo assim, ainda não compensam a defasagem internacional, alertam especialistas. Por conta disto, a perspectiva é de mais reajustes. O último ocorreu no dia 12 , em 3,5%.

O presidente Jair Bolsonaro culpou ontem a incidência do ICMS pelos estados como fator de desequilíbrio. “O preço [da gasolina] não está alto. O que pesa é o ICMS, o grande problema é a ganância. É um crime o que acontece, um assalto explícito em cima do consumidor.” Mas, de acordo com a própria Petrobras, a maior fatia da composição do preço é da estatal, com 33,6%, em seguida aparecem ICMS (27,6%) e adição do etanol (16,9%).