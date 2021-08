Instituto Federal de São Paulo abre 510 vagas para cursos gratuitos de extensão à distância

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) abriu 510 vagas para cursos de extensão gratuitos no campus Capivari. As aulas serão ministradas no segundo semestre deste ano na modalidade de Educação a Distância (EaD). As inscrições vão até o dia 5 de setembro na internet.

Segundo o instituto, os cursos têm curta duração e são destinados a interessados nos assuntos, estudantes e professores. Alguns não exigem conhecimento prévio, outros já são destinados a profissionais com formação.



Leia também:

Veja os cursos oferecidos:

Básico em gestão financeira pessoal;

Conceitos básicos em gestão da qualidade;

Desenvolvedor Android básico;

Desenvolvedor Android;

Educação e cultura digital: um percurso mão na massa na perspectiva da educação hacker;

Espanhol básico II;

Fotografia digital;

Gestão de custos empresariais e formação de preço;

Inglês básico II;

Introdução à economia solidária;

Libras intermediário;

Planejamento orçamentário;

Testador de software.

Clique aqui para ver a listagem com todos os cursos, as cargas horárias e os requisitos.

Inscrições e seleção

As inscrições podem ser realizadas no site do campus Capivari na internet até o próximo dia 5. Cada candidato só pode se inscrever em uma das modalidades oferecidas.

A seleção ocorrerá por análise de carta de interesse a ser redigida e entregue junto ao formulário de inscrição, desde que o candidato atenda aos requisitos referentes a cada curso ofertado e estabelecidos no edital. Como critério de desempate será utilizada a ordem de inscrição dos candidatos.

Segundo o IFSP, somente terá direito ao certificado de conclusão de curso o aluno que obtiver o mínimo de 75% de frequência global no curso e/ou aproveitamento suficiente, conforme critérios de avaliação definidos no Projeto Pedagógico do Curso (PPC).