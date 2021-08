Bolsonaro diz que atos serão por ‘liberdade de expressão’

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou ontem que as manifestações marcadas para o dia 7 de setembro terão como principal pauta a “liberdade de expressão”. O chefe do Executivo também voltou a atacar ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mas sem citar nomes.

“Não pode uma pessoa do Supremo Tribunal Federal e uma do Tribunal Superior Eleitoral se arvorarem como as donas do mundo”, afirmou, em entrevista a uma rádio de Goiás.

O feriado de comemoração da Independência do Brasil promete ser agitado pelas ruas do país. Estão marcados protestos a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro. Durante a entrevista, ele também disse que o voto impresso – já rejeitado pela Câmara – também será defendido pelos seus seguidores. “[Os manifestantes] estão pedindo muita coisa? Não estão pedindo nada além do normal. Nada além daquilo que os Poderes da República deviam fazer pelas pessoas.”